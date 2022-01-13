全力保障生产 洛阳多家企业开启“避暑模式”

面对连日高温天气，我市多家企业开启“避暑模式”，科学合理安排作息时间，持续完善防暑降温措施，全力保订单、保生产，为实现二季度“双过半”提供切实保障。

面对连日高温天气，我市多家企业开启“避暑模式”，科学合理安排作息时间，持续完善防暑降温措施，全力保订单、保生产，为实现二季度“双过半”提供切实保障。

万基控股检查防暑降温工作

对万基控股集团有限公司来说，夏季防暑降温历来是件大事。早在本月初，其下设单位就陆续增设直饮机、茶水桶、冰箱冰柜等设备，在各个供水点准备了绿豆、白糖、茶叶等防暑降温物品和相关药品，并定期安排专人巡视检查。

除了金属加工环境温度较高，企业近期发展红火，需要全力保障生产，也是万基控股积极开展防暑降温的重要原因。今年前5个月，万基控股实现产值98.82亿元，同比增长21.31%。目前趁着新能源汽车产业发展势头强劲的东风，其年产12万吨高端双零箔铸轧带坯项目正在加紧推进，项目达产后可实现年销售收入20亿元。

洛阳格力为一线员工发放降温物品

夏季不仅是空调等家电的生产高峰期，也是销售运送高峰期。为了更好地保障职工身心健康和工作安全，格力电器(洛阳)有限公司于近期开展“夏季送清凉”系列活动，及时为一线工作人员送去绿豆汤、雪糕等防暑降温物品，并加急采购藿香正气水、清凉饮料，力保员工舒适度夏。目前，该企业空调日产量已达到2.75万台，在一季度基础上实现了进一步突破。

为筑牢夏季生产“安全堤”，中国石化洛阳石化公司近期紧抓安全质量监管，合理调整作息时间，严格控制员工加班加点，并结合装置生产特点，采取提前预防、严管承包商直接作业环节、管理人员跟班巡检等措施，推动全员力战高温、保障安全生产。

在做好高温天气下的油品保障供应的同时，该企业还不断优化装置负荷，根据市场需求情况及时优化炼油产品结构和区域生产计划，目前已成功增产民用液化气、丙烯、石油甲苯、石油醚、PX等适销增效产品。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 拓如印 朱琰 赵鹏钧)