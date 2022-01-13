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洛宁有个山区产业发展党支部
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.20 08:35

　　“目前我养了30头牛，想扩大规模，但存在资金问题。”洛宁县长水镇黄洼村村民王绍波坦言。16日，在长水镇三龙庙村党群服务中心，一场座谈会正在进行。

　　现场，乡镇领导、村干部、产业发展代表及村民代表齐聚一堂，就产业发展方向、如何带动更多村民增收致富及产业发展中面临的问题展开讨论。就在当天，中共洛宁县长水镇山区产业发展支部委员会在这里正式成立。

　　“通过召开座谈会倾听、解决群众问题是我们党支部推动产业发展的重要举措，未来我们还将建立长效机制。”一名与会党员介绍。

　　长水镇位于洛宁县中部，是典型的豫西山区乡镇，下辖5个山区行政村。这5个村人少地多，具备发展山区产业的巨大潜力，该党支部便是长水镇为这5个村特别设立的。

　　“和行政村的党支部不同，该党支部更加突出服务性、功能性。”长水镇有关负责人介绍，为推动党支部建立，长水镇对山区产业各产业链的从业党员及流动党员进行有机整合、统一管理，重点强化支部服务功能。具体来说，村民可将遇到的问题反映给所在村的党员，由党员将情况汇总后交给该党支部。该党支部负责协调有关部门，推动问题解决，进一步推动山区产业发展。

　　“会后，我们积极与中国农业银行进行了对接，下周银行将上门为王绍波办理贷款业务。”该党支部有关负责人表示。

　　近年，长水镇坚持城乡融合发展理念，积极引导群众下山生产生活，大力引进产业，盘活山区土地资源，走出了一条“群众下山、产业上山、产品出山、游客进山”的乡村振兴特色发展之路。

　　长水镇有关负责人表示，下一步，该镇将进一步完善体制机制，持续推动山区产业发展党支部建设工作，根据实际情况成立政策宣讲、中药材种植、特色养殖、市场销售等功能性党小组，充分发挥党支部建在产业上的作用，为山区产业发展输送人才，为乡村振兴提供不竭动力。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 金曦 通讯员 杨慧怡 赵笑菊)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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