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探访“洛阳养老”系列报道之一：家庭养老是主流 社区居家养老空间大
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.20 08:41

　　日前，我市养老机构解除封闭管理，社区养老服务中心有序恢复开放。细细算来，本次封闭是新冠肺炎疫情发生以来，封闭时间最长的一次，从2022年1月至今，已近半年。

　　随着社区养老服务中心的恢复开放，后疫情时代的养老话题再次引发热议。后疫情时代，养老问题如何解决？养老服务业在疫情影响下，经营状况如何？连日来，记者深入探访我市多家养老机构、社区养老服务中心。今天，让我们从一则故事开始，一起看看目前老年人主要选择哪种养老方式，以及他们的关注和期盼。

居民在天元社区养老服务中心内免费测血压

　　故事：金窝银窝不如自家的草窝

　　听到一阵急促的敲门声后，今年68岁，家住洛龙区的王明月(化名)，打开了家门。

　　门开的瞬间，王明月的妹妹王明霞(化名)，连声催问：“你咋回事儿？孩子打电话，你也不接。我打电话，你也不接。”

　　“我没事儿，忙着收拾屋子。”王明月回答，起床后忘了把手机从静音调到正常状态。

　　“孩子在国外，让你去你又不去。你一个人在家，真要是出点啥事儿，咋整？你说说。”王明霞说。

　　妹妹王明霞，已经记不清这是第几次经历这样的“有惊无险”，更记不清是第几次说出同样的话语。

　　“外甥女2006年定居国外。2010年，我姐夫因患癌症去世。因为担心她一个人，外甥女多次动员她移民，她都不愿意，总说‘金窝银窝不如自家的草窝’。”王明霞说，尤其是从2020年新冠肺炎疫情开始，每天早、中、晚，她都要给姐姐打3个电话，确认安全，问问有没有啥要买的。隔两天还要叫着姐姐出去转转，或者从家里步行15分钟来姐姐家看看。

　　“疫情之前，孩子每年都会回来住上一段时间。这两年多孩子回不来。”王明月说，虽然她身体还不错，但毕竟年龄大了，还好有妹妹和邻居，时不时来看看，确实给她们添了不少麻烦。“去国外，人生地不熟，语言又不通，又没熟悉的人，去了还给孩子添麻烦。真到我动不了那天，我就住养老院去了。”

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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