呆萌陶器有妙用（民间拾宝）

洛阳市民间收藏家协会的展厅里有一对陶器，圆口细颈，造型独特，“头部”皆有两个眼睛似的孔洞，“额头”一溜绳纹仿佛刘海，乍一看像两个呆萌的小人儿。

仰韶文化时期的陶鬲

洛阳市民间收藏家协会的展厅里有一对陶器，圆口细颈，造型独特，“头部”皆有两个眼睛似的孔洞，“额头”一溜绳纹仿佛刘海，乍一看像两个呆萌的小人儿。

会长张建说，它们是夏代的人形陶鬲(音同丽)、陶尊，来自四千年前的洛阳，极为珍贵，目前全国仅见这一对。河洛先民用其烧水煮饭，因此它们身上有烟熏火燎的痕迹。那些孔洞是从内向外掏的，可能是为了方便倒水，可能是为了系上绳子好悬挂，也可能仅为好看，可见夏代工匠心思巧妙，审美别致。

作为中国炊具界的元老级角色，陶鬲可是古人做饭的好帮手。从新石器时代晚期开始，河洛先民就用它蒸煮食物了——展厅里那个仰韶文化时期的陶鬲可为证。

夏代人形陶鬲、陶尊

陶鬲的器形略像鼎，却比鼎更出奇，通常是圆口阔肚，肚下伸出三条中空的胖腿。这种构造不仅让它站得稳当，而且可以直接支在地上，在足下填柴生火，空心的袋状足能充分扩大受热面积，快速煮熟食物，节能省时。

尊，同樽，属于酒器，形制多样，有圆形、方形、觚形，一般是圈足、长颈、敞口。有个成语叫“折冲樽俎”。俎是盛肉的器物。《战国策》记载，东周时期，洛阳人苏秦劝齐闵王，攻战之道胜在智取，“千丈之城，拔之尊俎之间；百尺之冲，折之衽席之上”，意思是了解对方的需求，把话说到人心坎里，谈笑间便能化干戈为玉帛，吃顿饭的工夫便可赢得战争。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜 文/图）