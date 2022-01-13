要的不是钱，是真心（趣说《梦华录》）

“神仙姐姐”刘亦菲主演的古装励志剧《梦华录》最近正火，很多人追剧追得不能自拔。

“神仙姐姐”刘亦菲主演的古装励志剧《梦华录》最近正火，很多人追剧追得不能自拔。

刘亦菲在剧中扮演的北宋奇女子赵盼儿，聪明、勇敢、善良、自尊、自爱、自强，无论出身怎样，也要想办法让自己活得漂亮，深深地打动了男主角顾千帆。顾千帆初识赵盼儿就借给她一块和田玉，让她换两百贯钱救急。那么问题来了，宋朝的一贯钱等于多少人民币？

把钱别在肋巴骨上

洛阳人骂一个人吝啬，会说这人“钱都别在肋巴骨上了”。这不是瞎说，古人真有往身上缠钱的习惯。

有个成语叫“腰缠万贯”，形容人很有钱。“万贯”，从字面上看就是一万贯铜钱，“腰缠万贯”显然是夸张的说法，一万贯铜钱缠在腰上能把人累死。

《古代人的日常生活》一书里说，宋朝市面上流通的货币主要是铜钱。铜钱中间有孔，可用绳子穿起来拴在腰上。穿钱的绳子叫“贯”，一枚铜钱值一文，一贯钱通常是一千文，不过这也不绝对，在某些历史时期一贯钱可能只有七八百文。

北宋时期，中国出现了世界上最早的纸币——交子，但人们还是习惯用铜钱。铜钱多了拎着沉，出门时将铜钱盘绕着缠到腰上很方便——所以古人管路费叫“盘缠”——而且衣服一罩，谁也看不出来，不怕贼惦记。

一贯钱能买多少东西，这个要看身处何时何地。《宋史》里说，宋朝各州“私用则各随其俗”，各地物价不同，且不同时期的货币购买力也有差别。

宋仁宗时期，米价六七百文一石，折合人民币约450元。《东京梦华录》里介绍了小吃“炒肺”(羊杂汤)，一份不到20文，折合人民币约15元。据此推算，当时的一贯钱大约是750元。

以此衡量剧中的物价，赵盼儿在东京开封开的茶坊，月租30贯，约2万元；周舍好色、好赌，欠债15贯，约为1万元。

赵盼儿的前男友欧阳旭中了探花，被朝廷派到西京洛阳做官。此前，他为娶高官之女抛弃赵盼儿，送给她80两黄金做补偿。1两黄金约等于10两银子，1两银子约等于1贯铜钱，80两黄金约为800贯铜钱，然而赵盼儿要的不是钱，是真心。

史载，北宋时期，皇城诸司使的月俸是正使25贯、副使20贯。顾千帆当上皇城副使后，把薪俸都拿了出来，以备赵盼儿不时之需。

跟80两黄金比，20贯月薪没多少，可赵盼儿谁的钱都不稀罕，她自己开茶坊当老板，自己挣钱自己花！

宋朝厨娘很吃香

赵盼儿的好姐妹孙三娘，杀猪两年攒了一贯钱。宋朝小说《青琐高议》里说，“都下(都城)马吉以杀鸡为业，每杀一鸡，得佣钱十文，日有数百钱”。孙三娘两年才攒了一贯钱，还不如杀鸡的，可能是她家的花销太大。

孙三娘的老公薄情寡义，拽上儿子一起迎“新人”，让儿子认其当后妈。孙三娘心灰意冷，背井离乡，随赵盼儿进京，在茶坊当厨娘做点心，选择了另一种活法。

在洛阳偃师出土的宋代画像砖上，绘有古代厨娘备餐的情景，厨娘云髻高耸，挽着袖子，戴着镯子，优雅精致。

北宋时，西京洛阳和东京开封一样繁华，城里有钱人多、吃嘴精多，催生了一大批职业厨师。古代十大名厨六个都是女的：膳祖、梵正、刘娘子、董小宛、宋五嫂、萧美人。

古籍《江行杂录》里说，某太守从京城请了一位厨娘，厨艺高超，但讲排场，得派暖轿接。她做菜的家伙什儿多为金银器，食材也很讲究，做一道羊头肉用掉羊头10个、葱5斤。她每做一顿大餐，老板都得付给她“犒钱十千缗、绢二十匹”，一顿饭的厨师费就得万儿八千。太守快吓哭了，没几天就把她打发走了。

《梦华录》里的孙三娘，厨艺精湛，豆腐都能切成花儿，没钱你可请不起。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）