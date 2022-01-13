投资1000元每天收益30元？老人被骗五六千元！

在网上商城投资1000元，每天可获收益30元？这样的“好事儿”您可千万别信。

嫌犯苏某指认诈骗现场

在网上商城投资1000元，每天可获收益30元？这样的“好事儿”您可千万别信。日前，新安警方就破获了一起此类案件，一位老人进行网络投资被骗五六千元。

新安县的刘大妈今年64岁。今年3月，她在新安县老城一处沿街门店，通过熟人介绍，认识了自称在一家网上商城做投资的张某。

张某声称该商城是一个可以带老人赚钱的平台，每充值1000元，平台每天返利30元，以此类推，投资越大获利越多，有很多老人通过投资赚到了钱。另外，如获得的返利不提现，还可作为本金继续“生钱”，也可作为积分转卖给他人。

刘大妈听后十分心动，在张某的诱导下先后投资1万余元。刚开始，她确实每天都能收到返现，张某通过微信将钱转给她。不久，平台突然停止返现且无法退还本金，此时，她累计拿到了四五千元的现金。

刘大妈多次找张某协调解决，却被对方以她不是高级会员等为由拒绝，并继续诱导她追加投资升级会员。5月12日，她意识到自己可能被骗，便向社区民警反映此事。

民警初步调查发现，刘大妈“投资”的是一个虚假投资平台，以高额回报为幌子实施诈骗，张某也是其中一名“投资”者。6月9日，民警根据线索将张某的上线苏某抓获归案。

目前，苏某已被新安警方采取刑事强制措施，案件仍在进一步深挖。

警方提醒：老人购买理财产品，一定要到正规金融机构，千万不要相信“低风险、高回报”的谎言。当有人找你投资时，不能轻易将自己的钱送出去，一定要先和家人朋友沟通，避免被骗。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 李昌豫 文/图)