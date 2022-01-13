洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

投资1000元每天收益30元？老人被骗五六千元！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.20 08:30
嫌犯苏某指认诈骗现场

　　在网上商城投资1000元，每天可获收益30元？这样的“好事儿”您可千万别信。日前，新安警方就破获了一起此类案件，一位老人进行网络投资被骗五六千元。

　　新安县的刘大妈今年64岁。今年3月，她在新安县老城一处沿街门店，通过熟人介绍，认识了自称在一家网上商城做投资的张某。

　　张某声称该商城是一个可以带老人赚钱的平台，每充值1000元，平台每天返利30元，以此类推，投资越大获利越多，有很多老人通过投资赚到了钱。另外，如获得的返利不提现，还可作为本金继续“生钱”，也可作为积分转卖给他人。

　　刘大妈听后十分心动，在张某的诱导下先后投资1万余元。刚开始，她确实每天都能收到返现，张某通过微信将钱转给她。不久，平台突然停止返现且无法退还本金，此时，她累计拿到了四五千元的现金。

　　刘大妈多次找张某协调解决，却被对方以她不是高级会员等为由拒绝，并继续诱导她追加投资升级会员。5月12日，她意识到自己可能被骗，便向社区民警反映此事。

　　民警初步调查发现，刘大妈“投资”的是一个虚假投资平台，以高额回报为幌子实施诈骗，张某也是其中一名“投资”者。6月9日，民警根据线索将张某的上线苏某抓获归案。

　　目前，苏某已被新安警方采取刑事强制措施，案件仍在进一步深挖。

　　警方提醒：老人购买理财产品，一定要到正规金融机构，千万不要相信“低风险、高回报”的谎言。当有人找你投资时，不能轻易将自己的钱送出去，一定要先和家人朋友沟通，避免被骗。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 李昌豫 文/图)
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 学会这三招，拍夏日荷花
    学会这三招，拍夏日荷花
    学会这三招，拍夏日荷花
        近日，洛阳多处公园内荷花盛开。竞相绽放的荷花，吸引了不少市民前来观赏。那么，该如何拍出优美的夏日荷花...
  • ·荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
  • ·走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
  • ·金水河湿地公园：公园美景如画 摘些樱桃回家
    		•  
    新闻排行
  • 河南省文化旅游投资集团在洛阳挂牌
  • 河南省文旅文创融合创新基地（洛阳）揭牌
  • 河南省文旅文创融合创新基地（洛阳）...
  • 壮观！黄河小浪底开闸调水调沙【高清图】
  • 战高温保进度！洛阳跑出项目建设“加...
  • 河南省文化旅游投资集团在洛挂牌
  • 洛阳高温天气将持续一周 请做好防暑降温
  • 官方为你找对象！洛龙区这场联谊活动...
  • 37℃以上！洛阳市气象台继续发布高温...
  • 洛阳市委政研室与省直单位开展青年干...
    		•
    百姓呼声
    牡丹大道定鼎门街口建变电站合规吗？
    西交大二附院洛阳医院计划2024年竣工
    精彩图片
    “超级月亮”现身！【...
    西工区：挖掘空置房资...
    洛阳双瑞特装：强研发 ...
    洛阳正大食品公司：百...
    精彩热帖

    为“荷”而来

    河洛江南插秧忙

    水天一色

    一日之计在于晨
    /七律 夏至
    /荷色怡人
    /再别洛桥
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605