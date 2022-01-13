洛阳市老年人线上围棋交流赛收枰

经过2天角逐，2022年洛阳市老年人线上围棋交流赛于昨日精彩收枰。

经过2天角逐，2022年洛阳市老年人线上围棋交流赛于昨日精彩收枰。 经过2天角逐，2022年洛阳市老年人线上围棋交流赛于昨日精彩收枰。本次比赛由洛阳市老年人体育协会主办，共有6支代表队30名棋手报名参赛。 经过2天5轮的比拼，比赛结果出炉。其中，周中全、吕颜春、李伟三人分获50岁至60岁年龄组冠、亚、季军，魏建国、张振宇、柳江虹三人分获60岁至70岁年龄组冠、亚、季军，众智软件队、宜阳队、上品酒店队分获团体冠、亚、季军。图为选手在比赛中。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 涂晓洛 摄影报道)