洛阳市老年人线上围棋交流赛收枰

经过2天角逐，2022年洛阳市老年人线上围棋交流赛于昨日精彩收枰。
经过2天角逐，2022年洛阳市老年人线上围棋交流赛于昨日精彩收枰。
经过2天角逐，2022年洛阳市老年人线上围棋交流赛于昨日精彩收枰。本次比赛由洛阳市老年人体育协会主办，共有6支代表队30名棋手报名参赛。
经过2天5轮的比拼，比赛结果出炉。其中，周中全、吕颜春、李伟三人分获50岁至60岁年龄组冠、亚、季军，魏建国、张振宇、柳江虹三人分获60岁至70岁年龄组冠、亚、季军，众智软件队、宜阳队、上品酒店队分获团体冠、亚、季军。图为选手在比赛中。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 涂晓洛 摄影报道)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605