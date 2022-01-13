龙门石窟最新纪录片今日亮相央视

昨日，记者从龙门石窟研究院获悉，龙门石窟最新纪录片《人类的记忆——龙门石窟》将于今日、明日22时在央视中文国际频道(CCTV-4)播出。

昨日，记者从龙门石窟研究院获悉，龙门石窟最新纪录片《人类的记忆——龙门石窟》将于今日、明日22时在央视中文国际频道(CCTV-4)播出。

2000年11月30日，龙门石窟正式被列入《世界遗产名录》。对其历史文化价值，联合国教科文组织世界遗产委员会用“三个最”高度评价：“龙门地区的石窟和佛龛，展现了中国北魏晚期至唐代期间最具规模和最为优秀的造型艺术。这些翔实描述佛教宗教题材的艺术作品，代表了中国石刻艺术的最高峰。”

该纪录片为“国家文化记忆和传承”中国的世界遗产记录传播项目《人类的记忆——中国的世界遗产》系列纪录片之一。节目分为上、下两集，分别介绍龙门石窟作为世界文化遗产的巨大历史文化价值与当今“龙门人”对其的保护与利用情况，敬请关注。(洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇 通讯员 吕林)