洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

龙门石窟最新纪录片今日亮相央视
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.20 08:36

　　昨日，记者从龙门石窟研究院获悉，龙门石窟最新纪录片《人类的记忆——龙门石窟》将于今日、明日22时在央视中文国际频道(CCTV-4)播出。

　　2000年11月30日，龙门石窟正式被列入《世界遗产名录》。对其历史文化价值，联合国教科文组织世界遗产委员会用“三个最”高度评价：“龙门地区的石窟和佛龛，展现了中国北魏晚期至唐代期间最具规模和最为优秀的造型艺术。这些翔实描述佛教宗教题材的艺术作品，代表了中国石刻艺术的最高峰。”

　　该纪录片为“国家文化记忆和传承”中国的世界遗产记录传播项目《人类的记忆——中国的世界遗产》系列纪录片之一。节目分为上、下两集，分别介绍龙门石窟作为世界文化遗产的巨大历史文化价值与当今“龙门人”对其的保护与利用情况，敬请关注。(洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇 通讯员 吕林)
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 学会这三招，拍夏日荷花
    学会这三招，拍夏日荷花
    学会这三招，拍夏日荷花
        近日，洛阳多处公园内荷花盛开。竞相绽放的荷花，吸引了不少市民前来观赏。那么，该如何拍出优美的夏日荷花...
  • ·荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
  • ·走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
  • ·金水河湿地公园：公园美景如画 摘些樱桃回家
    		•  
    新闻排行
  • 河南省文化旅游投资集团在洛阳挂牌
  • 河南省文旅文创融合创新基地（洛阳）揭牌
  • 河南省文旅文创融合创新基地（洛阳）...
  • 壮观！黄河小浪底开闸调水调沙【高清图】
  • 战高温保进度！洛阳跑出项目建设“加...
  • 河南省文化旅游投资集团在洛挂牌
  • 洛阳高温天气将持续一周 请做好防暑降温
  • 官方为你找对象！洛龙区这场联谊活动...
  • 37℃以上！洛阳市气象台继续发布高温...
  • 洛阳市委政研室与省直单位开展青年干...
    		•
    百姓呼声
    牡丹大道定鼎门街口建变电站合规吗？
    西交大二附院洛阳医院计划2024年竣工
    精彩图片
    “超级月亮”现身！【...
    西工区：挖掘空置房资...
    洛阳双瑞特装：强研发 ...
    洛阳正大食品公司：百...
    精彩热帖

    为“荷”而来

    河洛江南插秧忙

    水天一色

    一日之计在于晨
    /七律 夏至
    /荷色怡人
    /再别洛桥
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605