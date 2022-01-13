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洛阳高温天气将持续一周 请做好防暑降温
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.19 21:42

　　19日白天，洛阳市区，蓝天白云，风景如画，许多人却没有观赏的心情，因为高温持续在线，出门都需要鼓起勇气。

　　6月15日至6月19日，洛阳市气象台持续发布高温橙色预警，其中，6月17日8时42分发布高温红色预警信号。

　　大家都很关心，这轮高温天气何时结束？据最近天气预报显示，未来一周洛阳市高温仍将持续。

　　中央气象台6月19日18时继续发布高温橙色预警：预计6月20日白天，陕西中南部、山西中南部、河北西部和中南部、北京南部、天津、山东中西部、河南、安徽中北部、江苏西北部等地有35℃到36℃高温天气，其中，陕西中部、山西南部、河北中南部、天津南部、山东西部、河南大部、安徽北部、江苏西北部等地部分地区最高气温37℃到39℃，河北南部、山东西南部、河南北部等地局地可达40℃以上。请注意防范。

　　高温时段是几点？

　　气象专家介绍，近地面大气的热量吸收的主要来自地面辐射而不是直接来自太阳照射，也就是说，气温达到最高有这样一个过程：太阳辐射给地面加热，地面再向大气传输热量。正午过后，地面向大气传输热量还在持续进行中，一般来说，当日14时左右达到最高。从近期河南省最高气温实况来看，14时至16时是最高气温容易出现的时段，大家尽量避开这个时段的户外活动。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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