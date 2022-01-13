家有高考生看过来！高考成绩及分数线6月25日公布

19日，省教育考试院公布《河南省2022年普通高校招生考生指南》，高考成绩及批次控制分数线于6月25日向社会公布，网上志愿填报系统于6月26日开通。

19日，省教育考试院公布《河南省2022年普通高校招生考生指南》，高考成绩及批次控制分数线于6月25日向社会公布，网上志愿填报系统于6月26日开通。

考生查询本人高考成绩及录取情况的方法(免费服务)：

1.网站查询。河南省教育厅网站、河南省教育考试院网站、河南招生考试信息网、河南省普通高校招生考生服务平台。

2.省教育考试院通过普通高招考生服务平台只读邮件向考生发送电子成绩单、录取信息以及高招体检报告。

3.河南省教育考试院微信公众号将向关注并绑定考生信息的考生一对一推送成绩和录取结果。

4.“豫事办”小程序查询。考生可在支付宝首页搜索“豫事办”小程序(安卓系统可在应用市场搜索下载“豫事办”APP)，进入“高考成绩查询”、“录取结果查询”服务事项，查询自己的成绩及录取结果。

5.县(市、区)招生考试机构综合服务大厅查询。

6.招生院校网站亦可查询录取结果。

考生对成绩有疑问的，可于6月27日18：00前持本人准考证向考生所在报名点提交申请，县(市、区)招生考试机构汇总后报省辖市招生考试机构，逾期不予受理。各级招生考试机构按照要求进行复核，主要检查答题卡信息是否与考生本人一致、是否漏评、小题得分是否漏统、各小题得分合成后是否存在差错，是否与公布的考生成绩一致，不复核评分宽严。考生须在规定时间内到县(市、区)招生考试机构领取成绩复核结果。