大动作！清凉栾川，免票畅游！10大景区免门票+3000万元文旅消费券免费领！

2022年“清凉栾川，免票畅游”活动，6月20日零时，盛大开启！

2022年“清凉栾川，免票畅游”活动，

6月20日零时，盛大开启！

清凉栾川，免票畅游！

10大4A级以上景区免门票！

(免门票需提前预约)

3000万奇境栾川文旅消费券免费领！

咨询电话：

0379-66786008(24小时)

0379-66812346(工作日)

0379-66812344(非工作日)

2022年“清凉栾川，免票畅游”活动，包括十大4A级以上景区免门票、奇境栾川文旅消费券发放两项内容。

10大4A级以上景区免门票

参加免门票活动的4A级及以上景区：老君山、鸡冠洞、重渡沟、龙峪湾、养子沟、抱犊寨、天河大峡谷、伏牛山滑雪度假乐园、竹海野生动物园、王府竹海十大4A级以上景区，免门票对象为所有河南省户籍居民，免门票时间为6月20日至7月3日，景区保险需自行购买。活动期间，每天限量预约，预约量达到上限，即停止预约，可继续预约其他日期，请提前预约。

游客可以通过栾川县文化广电和旅游局官方微信公众号“全景栾川”，点击“免票畅游”菜单专区进入预约页面，选择景区填写信息进行预约。线上预约的游客到达景区后，并核验成功后可快速通行入园，未预约游客现场扫描活动“免门票预约码”核验后入园。

3000万文旅消费券免费领

奇境栾川好宿券

用于参加活动酒店(民宿、农家宾馆)住宿消费，金额为满100元减20元，200元立减40元，满300元减60元，满500元减100元。

奇境栾川嗨购券

主要用于参加活动的餐饮、零售行业商户，金额为满50元减10元，满100元减20元。

奇境栾川加油券

主要用于参加活动加油站加油消费，金额为消费满200元减30元。

奇境栾川文旅消费券活动利用奇境栾川智慧平台进行投放，共计投放3000万元文旅消费券，消费者通过扫码进入活动页面，领取(总价值260元)奇境栾川文旅消费券大礼包，礼包包含10元、20元、30元、40元、60元、100元消费券各一张。消费者领取消费券后，可在平台合作商家下单享受满减优惠。各类消费券投放时间为6月20日至7月3日，消费券须在7月31日前使用。

清凉栾川，免票畅游！

最新疫情防控政策，先了解一下！

看这里！

最新疫情防控政策：

有市域外旅居史游客来栾前要提前3天通过支付宝洛康码报备，入栾时持有有效核酸检测证明(省外48小时、省内市外24小时)。

各景区景点安排专人负责对进入景区人员逐一查验场所码、行程码和核酸检测阴性证明，具体要求为：

①佩戴口罩；

②场所码为绿码人员；

③14天内无中高风险区所在地市旅居史人员，即行程码不加星人员；

④近14天内有省外低风险地区旅居史人员，需提供入洛后完成“三天两检”证明(3天内2次核酸检测阴性证明)；

⑤近14天内有省内市外旅居史的人员，入洛后需进行一次核酸检测，可在景区核酸采样屋免费检测；

⑥可在栾川县免费核酸检测点提前检测，全县共设置23个核酸采样点，其中县城区10个，县城区域以外的13个乡镇各设置1个(采样点信息附后)；县人民医院采样点提供24小时核酸采样服务。免费检测点分布如下：