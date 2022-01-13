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洛阳市委政研室与省直单位开展青年干部学习交流活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.19 17:20

　　按照市直机关党组织结对共建“五联五促”活动要求，17日，洛阳市委政研室围绕“联省直，促能力提升”与省委政研室开展结对共建。

　　洛阳市委政研室与省委政研室签订了党支部共建协议，并联合省委组织部、省委直属机关工委共同举办了青年干部理论学习交流暨实践活动。本次活动旨在构建上下联动、双向促进、共同提高的机关党建工作格局，通过党建资源共享、党建活动共联、党员能力共建，引导激励青年干部加强理论学习，提高党性修养，锤炼过硬本领，努力在锚定“两个确保”、实施“十大战略”中贡献力量。

　　活动中，与会青年干部紧扣活动主题，结合自身工作畅谈学习感受。随后，大家还现场参观了河南青年运动历史展览馆、中铁工程装备集团盾构制造有限公司爱国主义教育示范基地。

　　省委政研室副主任、机关党委常务副书记刘俊勋，省委政研室副主任袁家超等参加活动。 (洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 通讯员 吴静)

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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