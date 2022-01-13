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战高温保进度！洛阳跑出项目建设“加速度”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.19 17:20

　　连日来，洛阳市高温天气持续，气象部门连续发布橙色、红色预警。当前正值决战二季度的关键时期，在全市各重大项目现场，掀起了一场战高温、斗酷暑、促生产、保目标的建设热潮。

中硅高科电子信息材料转型升级项目

　　18日上午，在位于孟津区先进制造业开发区的中硅高科电子信息材料转型升级项目现场，大型机械设备有条不紊地进行作业，工人们坚守在各自的工作岗位上。面对高温天气带来的诸多不利因素，项目部为员工们配备了降温饮料等防暑物资，在场边设置了遮阳凉棚，施工人员避开中午时段的高温时段错时上岗，保证现场安全生产的同时也尽量不耽误项目进度。

　　当日16时左右，记者来到位于偃师区的河南通达电缆股份有限公司轨道交通直流和特种电缆项目现场，该项目刚刚投产就进入了满负荷生产状态。在铝材加工车间，燃炉里的火苗烧得正旺，站在旁边的工人们隔一会就要用挂在脖子上的毛巾擦一把汗。虽然天气炎热，大家仍然穿着长衣长裤，戴着加厚的隔热手套，防止烫伤。

　　随着气温不断攀升，通达电缆进一步改善生产工作环境，在车间里安装了大电扇，增强空气流通，为员工们发放了风油精、藿香正气水、人丹等防暑降温物资，还定期向生产车间运送绿豆水、冰镇西瓜、冰棍等降暑食品，保障生产一线饮用水充足。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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