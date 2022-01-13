授旗！伊滨区组建文化进社区等10支主题志愿服务队

为进一步整合志愿服务力量、形成创建合力，日前，伊滨区向包括理论宣讲志愿服务队、文化进社区志愿服务队、文明交通志愿服务队、疫情防控志愿服务队等在内的10支志愿服务队授旗，这标志着这10支队伍正式成为区级“志愿红”力量。

为进一步整合志愿服务力量、形成创建合力，日前，伊滨区向包括理论宣讲志愿服务队、文化进社区志愿服务队、文明交通志愿服务队、疫情防控志愿服务队等在内的10支志愿服务队授旗，这标志着这10支队伍正式成为区级“志愿红”力量，接下来，将有机联动、在更大范围内服务群众，持续助力伊滨区文明创建水平的多方位提升。

伊滨区此次接受授旗的首批10支区级志愿服务队分别为：

1.理论宣讲志愿服务队

2.文化进社区志愿服务队

3.体育进社区志愿服务队

4.健康进社区志愿服务队

5.科普进社区志愿服务队

6.文明交通志愿服务队

7.文明停车志愿服务队

8.文明养犬志愿服务队

9.环境卫生志愿服务队

10.疫情防控志愿服务队

(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图/视频 通讯员 陈志强)