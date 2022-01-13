全省首批乡村康养旅游示范村创建单位名单公布 洛阳16个村上榜

19日，记者获悉，河南省文化和旅游厅、河南省乡村振兴局日前联合印发通知，确定195个村为河南省首批乡村康养旅游示范村创建单位，洛阳16个村入选。

19日，记者获悉，河南省文化和旅游厅、河南省乡村振兴局日前联合印发通知，确定195个村为河南省首批乡村康养旅游示范村创建单位，洛阳16个村入选。

这16个村分别是：栾川县潭头镇拨云岭村、重渡沟管委会王坪村、栾川乡养子沟村、秋扒乡小河村，嵩县黄庄乡三合村、车村镇天桥沟村、车村镇铜河村、车村镇下庙村，新安县石井镇寺坡山村、正村镇石泉村，伊川县江左镇张瑶村，洛宁县罗岭乡贾沟村，孟津区平乐镇平乐村，偃师区缑氏镇缑氏村，宜阳县高村镇王莽村，洛龙区科技园街道溢坡社区。

发展康养旅游产业，是积极践行“两山”理念，实施“健康中国”和“乡村振兴”战略的重要举措，洛阳将积极引导康养旅游产业发展，建设一批设施完备、功能多样的乡村森林康养基地、自驾车及房车露营基地，丰富乡村旅游内涵，助力乡村振兴，充分发挥乡村旅游在乡村振兴中的重要带动作用。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李雅娟 文/图)