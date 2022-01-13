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官方为你找对象！洛龙区这场联谊活动很精彩
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.19 10:54

　　17日晚，洛阳市洛龙区“共青春·爱洛龙”优秀青年人才交友联谊系列活动启动仪式暨首场活动在炎黄科技园举行，来自洛龙区各机关事业单位、科研院所等单位的80余名单身青年参加活动。

　　本次活动由洛龙区建设青年友好型城市先行区工作专班主办，共青团洛龙区委、洛龙区妇女联合会承办，炎黄科技园、洛阳晚报红娘帮帮团协办。洛龙区以实施“青虹计划·玉成行动”为抓手，打造“共青春·爱洛龙”品牌，组织开展优秀青年人才交友联谊系列活动，旨在帮助优秀青年人才扩大“朋友圈”、共画“同心圆”，更好地扎根洛阳，为重振洛阳辉煌贡献青春力量。此次活动为该系列活动的首场，之后将陆续开展。

　　活动现场，80余名优质单身青年在主持人的带领下参与自我介绍、热身互动、话题讨论等环节，在交流与欢笑中逐渐活络起来，现场欢声笑语不断。活动结束后，现场单身青年分别选择心仪对象，互留联系方式，并投票评选出“最具魅力男生/女生”各3名，获得电影票、零食大礼包等奖品。

　　“今天的活动很有趣，我找到了自己感兴趣的男生，也留下了联系方式，准备相约一起出去玩。”洛龙区某中学老师冯女士说。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 杨小燕 武文彤)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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