“伊滨好人”主题公园正式开园【视频】

今日起，“伊滨好人”主题公园正式开园与公众见面。

今日起，“伊滨好人”主题公园正式开园与公众见面。

记者从洛阳市伊滨区创建办了解到，“伊滨好人”主题公园位于伊滨区光武大道与立雪路交叉口，是伊滨区在新时代文明实践主题广场上打造的主题公园，其中不仅展示有近年来“伊滨好人”的事迹故事，还以好人长廊、好人“金句”等设置进一步营造文明风气。

按照计划，接下来，“伊滨好人”主题公园将作为伊滨区重要的精神文明建设阵地开展更多新时代文明实践活动。此外，伊滨区创建办还将定期邀请“伊滨好人”现身主题公园，走近群众分享自己的正能量故事，营造比学赶超的文明氛围，带动更多群众争做文明伊滨人。

“我们希望各级各部门、各社区、各志愿服务组织，立足新时代、展现新作为。”伊滨区创建办相关负责人说，随着“伊滨好人”主题公园正式开园，“争做文明伊滨人”新时代文明实践主题活动也将同步常态化开展。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图/视频 通讯员 陈志强）