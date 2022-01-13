洛阳市水利局启动水旱灾害防御（抗旱）Ⅳ级应急响应

洛报融媒记者从洛阳市水利局获悉，依据国家发布的旱情等级标准，目前洛阳已达到轻度干旱等级。

洛报融媒记者从洛阳市水利局获悉，依据国家发布的旱情等级标准，目前洛阳已达到轻度干旱等级。6月17日，根据省市相关规定，该局决定自17日18时启动水旱灾害防御(抗旱)IV级应急响应，并印发通知，要求各地采取一系列措施保障农业生产灌溉和城乡居民饮水安全。

5月以来，全市平均降雨量较多年同期均值偏少七成多，同时全市出现大范围、持续性的高温酷热天气，土壤失墒严重，旱情持续发展，对农业生产造成影响。根据最新三夏工作专报，目前，全市秋作物播种面积453.48万亩(含春播作物面积)，占预计秋作物总面积560.32万亩的80.93%，受旱面积76.99万亩。

通知要求，水利系统各单位要站在保障国家粮食安全的高度，组织和调度好灌溉水源，加大灌溉力度，为抗旱保夏种工作做好水利支撑。同时，要对水源工程和供水设备进行再排查，保证良好运行。

一段时间以来，为做好抗旱保秋，陆浑水库等大中型水库陆续开闸放水，助力秋作物提墒播种。各地也积极行动，投入水泵等抗旱设备2055余台套，启用机井1125眼，泵站21处，投入抗旱人力8.08万人，累计完成抗旱浇灌面积约45.2万亩。

群众饮水安全，事关基本民生。通知明确，要密切关注当前旱情的发展变化，及时进行会商研判，分析旱情发展趋势，及时发布预警信息。对城乡居民饮水困难情况认真摸底排查，及时组织供水拉水送水，确保人民群众基本生活用水需要；缺水区域要提前做好应急供水方案，必要时通过启用备用水源、开辟新水源、跨地区调水等应急措施，坚决保障城乡居民供水安全。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 郑斐冉）