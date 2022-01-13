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共建一批学院！洛阳职业技术学院开启新一轮校地企合作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.18 17:09

　　17日，洛阳职业技术学院举行校地企合作签约大会，该学院分别与洛阳理工学院、偃师区、新安县、栾川县及九家企业签订战略合作框架协议。

　　根据协议，洛阳职业技术学院将与洛阳理工学院在科研与社会服务、人才培养、师资队伍建设等方面开展合作，建设高水平应用型大学；将与新安县在“人人持证、技能洛阳”建设、乡村振兴技能提升、企业技能培训、青年人才技能提升、行业技能人才培训等方面开展合作，共建“红色教育基地”；将与栾川县在智力服务、电商人才培训、乡村振兴人才培训、旅游康养人才培训、教育资源融合等方面开展合作，做强农业特色产业，推进农产品品牌建设；与伊电控股集团有限公司共建“伊电集团产业学院”；与中兴通讯股份有限公司共建中兴通讯数字化产业学院；与洛阳国宏园区实业有限公司共建国宏产教融合实训基地；与洛阳毛氏仁医中医药发展有限公司共建毛氏中医正骨(产业)学院；与河南秦林教育科技集团有限公司、洛阳市艺华艺术培训有限公司共建洛神艺术产业学院；与洛阳市伊星钻探有限公司、洛阳鼎原勘探有限公司、洛阳凯宾耐特实业集团有限公司共建考古探掘技术产业学院。

　　洛阳职业技术学院相关负责人表示，此次学院举行校地企合作签约大会，是实现教育链、产业链、人才链、创新链有效对接的尝试，也是加快人才培养模式改革、增强服务地方经济社会发展能力的有效途径，将助力“技能洛阳”建设，推动职业教育高质量发展、完善高技能人才培养方式。洛阳职业技术学院将以此次战略合作签约为新起点，集合各方力量共建人才培养输送长效机制，培养更多高素质技术技能人才。（洛报融媒记者 李雅君 通讯员 常书香 张旭辉）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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