洛阳这个老旧小区通过业委会自治实现“逆袭”

18日上午，在涧西区锦绣园小区，居民以一首《我爱锦绣园》点赞小区业委会管理，赢得在场居民一片喝彩：写到心坎去了！

18日上午，在涧西区锦绣园小区，居民以一首《我爱锦绣园》点赞小区业委会管理，赢得在场居民一片喝彩：写到心坎去了！

当天上午，居民欢聚一堂，庆祝该小区居家养老生活服务站、与洛阳市中医院社区居民医养健康服务联盟共建单位等揭牌仪式。小区服务再升级，居民看在眼里，乐在心里。

谁曾想，过去曾让部分居民产生搬离念头的锦绣园，近两年发生不小变化。锦绣园小区建成于2001年，因建成时间较长、缺乏规范的物业管理，存在环境脏乱差等诸多问题。