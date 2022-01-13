河南省5月份环境空气质量排名出炉 洛阳排名第一

17日，河南省生态环境厅发布全省5月份环境空气质量排名情况，洛阳排名第一。
17日，河南省生态环境厅发布全省5月份环境空气质量排名情况，洛阳排名第一。
17日，河南省生态环境厅发布全省5月份环境空气质量排名情况，洛阳排名第一。
在省辖市所辖区前15名中，洛阳市占据6个席位，分别是西工区、洛龙区、伊滨区、孟津区、涧西区、高新开发区。
在省辖市所辖县(市、区)前15名中，洛阳市的洛宁县、偃师区、嵩县、宜阳县、汝阳县、栾川县榜上有名。其中，洛宁县、偃师区、嵩县位列前三甲。
记者从洛阳市生态环境局获悉，今年5月份，洛阳市环境空气质量综合指数为3.432，优良天数为23天。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 赵亚虹）
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