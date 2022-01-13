党风廉政建设宣讲全覆盖 激励实干担当者有为有位

“为担当者担当，为干事者撑腰，我们干劲儿十足。”16日，在洛阳市人民检察院激励党员干部担当作为专项教育暨党风廉政建设宣讲、廉政勤政谈心谈话大会上，与会人员倍感振奋。

“为担当者担当，为干事者撑腰，我们干劲儿十足。”16日，在洛阳市人民检察院激励党员干部担当作为专项教育暨党风廉政建设宣讲、廉政勤政谈心谈话大会上，与会人员倍感振奋。

这是洛阳开展党风廉政建设宣讲的一个缩影。今年3月，市纪委监委根据监督预防“治未病”工作操作办法，制定印发了党风廉政建设宣讲方案，开展多种形式的党风廉政建设宣讲，推动党员干部筑牢拒腐防变思想防线，为经济社会高质量发展提供坚强保障。

市纪委监委相关负责人介绍，此次党风廉政建设宣讲根据实际情况分主题、分层次、分重点“全覆盖”开展，为的就是增强针对性，提高时效性，进一步强化监督预防“治未病”成效，为经济社会高质量发展提供坚强保障。

市纪委监委各派驻纪检监察组，充分发挥“驻”的“贴身”监督优势，在把脉问诊后开展定制化宣讲，推进宣讲工作横向到边、纵向到底。如探索制定宣讲制度，明确宣讲主体、宣讲对象、宣讲内容和宣讲要求；巧用小视频、廉政广告等形式，增强趣味性等。

市纪委监委还创新开展不同形式的体验活动，通过组织党员干部现场观看警示教育片和忏悔视频、实地参观学习等，探索打造“沉浸式宣讲”，发挥入脑入心、“润物细无声”的“治未病”效果。

“做到自身正、自身净、自身硬，就要扣好廉洁从政的‘第一粒扣子’！”在瀍河区廉政文化“清风瀍河厅”，该区纪委书记日前通过线上直播方式，为130余名青年干部开展党风廉政宣讲，这便是“线上+线下”“主题＋点单”“宣讲＋调研”宣讲模式。

涧西区纪委监委则通过组建党风廉政建设宣讲“轻骑兵”，用“青言青语”激发基层干部干事创业热情；孟津区纪委监委针对基层党员干部特点，选调政治素质高、业务能力强、基层工作经验丰富的人员组成宣讲团，开展实操性强、“接地气”的个性化宣讲；汝阳县纪委监委推出“量身定制”机制，让预约单位与宣讲员互动沟通，满足个性化需求，将单向宣讲变为“双向输送”，真正做到按需施教、靶向发力；洛龙区纪委监委开展“清廉洛龙建设有我”党风廉政建设“集中宣讲月”活动，实现全区70个区直单位、14个镇(街道)、120余个社区(村)和区管企业等宣讲全覆盖；宜阳县纪委监委紧盯关键节点，利用“线上宣讲课堂”厚植廉洁文化深厚沃土，凝聚“廉动力”，释放“廉因子”。

“我们将坚持把党员干部不犯错误作为最大追求，不断深化党风廉政建设宣讲，讲出规矩、讲出敬畏、讲出担当。”市纪委监委相关负责人表示，下一步将持续推进实施“云资料”、宣讲视频“双看”行动，全媒体联动打造监督预防“治未病”“清风课堂”，引导广大党员干部自觉在“严”的氛围中弘扬新风正气、积极干事创业、主动担当作为。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 张艳艳）