近期办理驾考业务者多，请尽量避开高峰期

近日，有市民反映，最近驾考报名、体检的人数剧增，排队时间较长。人数剧增的原因是什么？业务办理高峰期何时会结束？记者到相关部门了解情况。

近日，有市民反映，最近驾考报名、体检的人数剧增，排队时间较长。人数剧增的原因是什么？业务办理高峰期何时会结束？记者到相关部门了解情况。

按照相关规定，70周岁以上的驾驶员应每年提交身体条件证明。近日，临近提交身体条件证明的时间，73岁的陈先生到滨河北路附近的市公安局交警支队西工交巡大队驾管中队业务窗口体检，发现办理驾考报名、体检业务的人特别多。

昨日上午，记者在西工交巡大队驾管中队业务窗口看到，来办理驾考报名、体检等业务的人并不多，市民基本上可以随到随办。

“前几天，因高考结束、部分大学放假，办理驾考报名、体检业务的高中毕业生、返洛大学生数量剧增，我们的业务办理量是平时的3倍，业务窗口出现了排队情况。”业务窗口工作人员说，“针对这一情况，驾管部门已启动暑期应急受理预案，最近几天，驾考报名、体检业务办理已基本恢复正常。”

市公安局交警支队驾管所相关负责人说，每年这个时候，都是高中毕业生、返洛大学生办理驾考报名、体检等业务的高峰期，这个高峰期预计会持续到7月中旬。按照规定，驾驶证期满换证、70周岁以上驾驶员提交身体条件证明，都可在到期前90日办理，如果时间充裕，请上述驾驶员尽量避开高峰期；如果即将到期，想避开高峰期，可在“交管12123”App上申请延期提交身体证明、延期换领驾驶证。（洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 通讯员 刘辉 孙德胜）