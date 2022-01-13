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和平年代，他被誉为“中州爆破大王”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.18 09:17
丁耀章（右）和战友在指导爆破工作 （记者翻拍）

　　在革命战争年代，爆破攻坚是人民军队打击、消灭敌人的一个重要而有效的作战手段；在和平年代，爆破在社会建设和发展中发挥了积极作用。16日，记者采访了一位曾从事地雷爆破的军休干部，他被誉为“中州爆破大王”。

　　被保送到军校学习地雷爆破专业

　　这位军休干部叫丁耀章，今年83岁，江苏省淮安市涟水县人。“我家是农村的，我小时候家庭条件非常艰苦，读小学、中学时家里拿不出几块钱。”丁耀章回忆道，他就读的初中离家25公里、高中离家50多公里，周末只能步行回家和返校。

　　为了继续读书，丁耀章利用节假日到山上捡石子儿，然后卖石子儿，一天能收入两块钱。虽然条件艰苦，但他珍惜学习机会，是一名品学兼优的学生。上高三时，他参加招飞考试，取得全县第一名的好成绩。

　　“在体检时，我被查出视弱，成为飞行员的理想破灭。”丁耀章说，幸运的是，1960年高中毕业时，他是全班50人中，唯一被保送到中国人民解放军军事工程学院的，学习地雷爆破专业，学制5年。

　　记者了解到，中国人民解放军军事工程学院(国防科技大学前身)，1953年创建于哈尔滨，即著名的“哈军工”，陈赓大将任首任院长兼政治委员。“哈军工”创办于抗美援朝期间，是中华人民共和国第一所高等军事工程学院，其卓越的办学成就铸就了我国国防科技和高等教育史上的一座丰碑。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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