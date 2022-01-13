今年中考这些物品不能带入考场

中考能戴手表入场吗？孩子镶着金属牙套，需要提前开证明吗？6月22日至24日，我市初二、初三考生将参加中考。对于关注度高的问题，市招生考试服务中心相关负责人进行解答。

中考能戴手表入场吗？孩子镶着金属牙套，需要提前开证明吗？6月22日至24日，我市初二、初三考生将参加中考。对于关注度高的问题，市招生考试服务中心相关负责人进行解答。

●问：最近天比较热，如果孩子入场测温时体温较高，还能不能参加中考？

答：考生入场时须测量体温，体温低于37.3℃方可进入考点。若考生体温异常，可在考点设置的凉棚或体温异常者复检室适当休息后，使用水银体温计复测；若仍异常，将按照应急处置办法妥善安排考生。

此外，如果考生在考试当天有发热、咳嗽等症状，须由考点所在地的卫健、疾控部门和医疗机构专业人员进行个案研判，具备继续完成考试条件的考生，将安排在备用隔离考场考试。

●问：考生能戴手表入场吗？

答：不能戴手表、手环等。每个考场前黑板处均设有直径不小于30厘米的挂钟，每场考试开考前15分钟有预备铃声(第一科前移10分钟)，考试结束前15分钟也有提示铃声。钟表时间仅供参考，考生可根据考点统一发布的信号铃声分配时间。

●问：金属牙套、胳膊因骨折打的钢钉等，需要提前去医院开证明吗？金属圆规能带进考场吗？

答：不需要开证明。考生衣服上的金属部分、钢钉、金属牙套等，对入场没有影响，不用开具身体条件证明，戴金属眼镜、金属圆规的考生也不用担心，正常接受检查入场即可。

不过，考生在进场时需要接受金属探测仪的检测。除了考试用2B铅笔、0.5毫米黑色墨水钢笔或签字笔、直尺、圆规、三角板、橡皮等，考生不得携带其他物品进入考场。

●问：听力残疾考生免试英语听力，别的考生在进行听力考试时，听力残疾考生能做其他题吗？

答：经市教育局审核批准的听力残疾考生，可免试英语听力，但需要与其他考生一样，按照正常英语考试要求进入考场。听力考试时间，所有考生不得做其他部分试题；听力考试结束时有“听力部分到此结束”的提示语，在监考老师发出手势提示后，考生才可开始做其他试题，否则将按违规处理。（洛报融媒·洛阳网记者 焦琳 通讯员 侯玉平）