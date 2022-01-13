扎实做好第33届世客会申办 一鼓作气力争取得圆满成功

昨日，我市召开第33届世界客属恳亲大会申办工作推进会，听取申办进展情况汇报，部署下一步重点工作。

昨日，我市召开第33届世界客属恳亲大会申办工作推进会，听取申办进展情况汇报，部署下一步重点工作。

市政协主席杨炳旭出席会议并讲话。他指出，在市委、市政府的有力领导和市申办工作领导小组的持续推进下，重要客属社团走访联络进展顺利，申办宣传和研究深入开展，客家文化传承重点项目扎实推进，专项招商工作广泛展开，组团参会工作有序进行，前期申办工作已取得重要阶段性成效。

杨炳旭强调，要善始善终抓申办，明确任务分工，形成工作合力，有序做好第31届世客会组团参会工作，抓紧备齐参会各项资料，持续做好重要客家社团的走访联络，一鼓作气不松劲，力争申办工作取得圆满成功。要围绕宣传弘扬客家优秀传统文化，及早策划申办后续工作，更好展现客家文化魅力。要持续深入做好专项招商工作，按照既定招商方案，压实责任、精心研究、精准对接，对有投资意向、符合投资需求的项目，“一项一策”精准服务，力争实现综合成效最大化。要高度重视疫情防控工作，严格遵守疫情防控相关规定，落实落细各项防控措施，守牢疫情防控安全底线。要严格遵守申办和参会纪律，充分展示洛阳的良好城市形象。

市政协副主席曾丹梅主持会议。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波）