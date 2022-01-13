完善公交App功能、推动双创会客厅如期投用、硬核举措助企纾困解难……群众利益无小事，一枝一叶总关情。十二届市委第一轮巡察已于日前结束，其间，巡察组深入基层，了解了不少群众诉求，解决了许多关系群众切身利益的实际问题。发生在巡察组与群众之间的故事，一个又一个。

完善公交App功能、推动双创会客厅如期投用、硬核举措助企纾困解难……群众利益无小事，一枝一叶总关情。十二届市委第一轮巡察已于日前结束，其间，巡察组深入基层，了解了不少群众诉求，解决了许多关系群众切身利益的实际问题。发生在巡察组与群众之间的故事，一个又一个。

5天时间赢得群众赞许

有细心的市民发现，自4月26日起，“洛阳行”App公交实时查询板块显示公交线路首站发车时间了。这一小小的变化，为群众候车提供了很大方便。

今年3月，市委第五巡察组进驻市交通运输局开展常规巡察。其间，巡察组深入交通运输系统基层，实地调研走访，倾听群众呼声。有群众反映，“洛阳行”App公交实时查询板块不显示首站发车时间，希望能够解决这一问题。

市委第五巡察组负责人介绍，巡察组查看了多款可实时查询公交线路的App，并与市交通运输局、市公交集团共同研讨整改办法。之后，在巡察组的指导下，市交通运输局和市公交集团制订了解决方案，仅用5天时间就完成了该功能的开发测试。

据介绍，“洛阳行”App运行至今，已按照用户建议优化30多项内容，累计下载量近30万次，集成了各项便民服务功能，满足市民乘车、查询、定制、充值等一系列需求。

推动双创会客厅如期投用

5月18日，河南省科技成果转移转化系列对接活动——2022洛阳市科创成果直通车高新区专场活动在高新区双创会客厅成功举办。双创会客厅的如期投用，与市委第三巡察组的巡察密不可分。

市委第三巡察组在对市科技局开展常规巡察时了解到，双创会客厅建设是市科技局2021年度目标任务之一，但并未按时完成。“创新创业是城市创新能力提升的动力来源，对区域经济发展、科技创新、人才吸引有着重要的作用，必须高度重视双创会客厅建设工作。”市委第三巡察组副组长李贵华说。

4月27日，巡察组经过现场查看，掌握了基本情况，要求加快推进双创会客厅建设工作。之后，在巡察组的推动下，短短10余天时间，相关单位就完成了双创会客厅的基础装修，使其基本具备了各项功能。

在5月18日相关活动中，一批产业项目在双创会客厅完成签约，合同总金额达7800万元。

18条硬核举措助企纾困解难

“我们旅行社的业务受疫情影响较为严重。市文广旅局暂退旅游服务质量保证金的举措可谓一场及时雨，大大缓解了我们的经营压力。”日前，我市某旅行社负责人说。

3月16日，十二届市委第一轮巡察工作启动。本轮巡察聚焦“服务产业发展”主题，“靶向”监督，推动市委各项决策部署落地见效。

市委第一巡察组在巡察市文广旅局期间，召开了文旅企业负责人座谈会，针对企业当前困难和遇到的突出问题精准施策，推动市文广旅局出台纾困扶持措施，促进文旅行业恢复发展。

在巡察组的推动下，市文广旅局先后出台涵盖减轻企业负担、增加金融支持、促进文旅消费、推动转型发展、加强资金支持等5个方面的18条具体举措，打出了惠企助企“组合拳”。据介绍，今年以来，市文广旅局共为41家旅行社暂退旅游服务质量保证金达313万元。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 徐云峰）