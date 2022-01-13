洛阳市文明单位助力更多社区释放创建“新活力”【视频】

日前，市创建办举行文明单位分包社区文明创建工作观摩交流现场会。

日前，市创建办举行文明单位分包社区文明创建工作观摩交流现场会。市创建办相关负责人带队先后到洛龙区龙瑞社区、西工区香榭里·阳光社区、涧西区武汉路社区、老城区中沟社区、瀍河区杨文社区等地，实地调研文明单位分包社区文明创建工作的落实情况。

作为龙瑞社区的分包单位，市疾控中心以下沉机关党员志愿者的方式，开展“帮扶联创”活动，充分调动社区居民参与文明创建工作的积极性，赢得居民点赞；在香榭丽·阳光社区，市机关事务管理局的志愿服务队深入一线搜集居民“心愿清单”，立足自身优势，为居民提供定制化的个性服务，助力分类垃圾系统、屋顶光伏系统等在社区落地；河柴01小区是老旧小区典型代表，如何开展“微整治”提升居民幸福感成为文明社区创建的关键，针对这一情况，市财政局以目标为导向，助力社区实施门洞客厅、文明养犬等惠民项目，以“小切口”做好“大文章”。

“举办此次观摩交流现场会，是希望更多文明单位主动学习先进单位的好想法、好做法，积极行动起来，助力分包社区更多释放文明力量。”市创建办相关负责人表示，全国文明典范城市是城市综合类表彰的最高荣誉，各文明单位应积极发挥示范引领作用，立足自身资源优势，主动作为，高标准对标创建标准，切实为全国文明典范城市创建贡献力量。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 实习生 刘淼淼 通讯员 陈志强 文/图/视频)