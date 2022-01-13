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洛阳市老城区与东莞市桥头镇签署友好城区战略合作协议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.17 20:40

　　16日，在洛阳市人民政府驻深圳招商联络处的牵线搭桥下，洛阳市老城区人民政府与东莞市桥头镇人民政府签订友好城区战略合作框架协议。

　　桥头镇为中国荷花名镇、全国综合实力千强镇。此次签约后，双方将围绕搭建交流合作平台、产业对接发展、商贸往来、人才交流、城市建设、文化旅游等方面展开进一步合作。

　　今年以来老城区紧紧围绕加快建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌，坚持“项目为王”，建设“4+3”产业平台，做大做强文旅文创、牡丹、商贸物流、高新技术四大主导产业，与桥头镇的发展方向高度契合。

　　双方负责人表示将以花为媒，按照发展环境共创、产业功能互补、合作互利共赢、改革成果共享思路，持续深化产业发展领域合作，共同推进科技创新、楼宇经济、电子商务、文化创意等产业业态对接发展，加快科技产业社区建设和重大产业平台项目深度融合。

　　洛阳市人民政府驻深圳招商联络处负责人表示，洛阳老城“牵手”东莞桥头，双方文化交流、产业合作将更为密切，必将助力两地书写经济社会高质量发展新篇章。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 石智卫 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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