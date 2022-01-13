偃师区成立首个“青翼家园” 免费开展青少年心理健康咨询服务

17日，洛阳市偃师区首个“青翼家园”在首阳大厦一楼综治中心揭牌成立，将免费为辖内青少年开展心理咨询服务。

17日，洛阳市偃师区首个“青翼家园”在首阳大厦一楼综治中心揭牌成立，将免费为辖内青少年开展心理咨询服务。

“青翼家园”是帮助青少年解决心理问题的专门场所，也是全市开展青少年心理健康服务进村(社区)行动的重要阵地，旨在做好青少年心理疾病预防和心理干预工作，提升青少年心理健康素养，加强青少年心理健康服务体系建设。偃师区“青翼家园”配备测评室、咨询室、沙盘室、团辅活动室等功能室，将聘请心理健康教育咨询师开展个别辅导和团体辅导，帮助青少年疏导与解决学习、生活、自我意识、情绪调适、人际交往、升学就业等情境下出现的心理行为问题。

共青团偃师区委有关负责人表示，全区将持续关注青少年心理健康状况，依托“青翼家园”阵地，举办青少年喜闻乐见的活动，帮助他们提升心理健康素养，及时为有需要的青少年开展咨询服务，帮助他们健康、快乐成长。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 杨凤轩 通讯员 张桂稳)(通讯员供图)