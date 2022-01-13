洛阳市慈善总会获捐54万元 用于自闭症儿童和两癌女性救助

17日，记者从洛阳市慈善总会获悉，由洛阳市卫健委、洛阳市妇女联合会、洛阳市慈善总会开展的“红丝带关爱两癌女性”网络募捐活动募集善款达35万元，“关爱自闭症儿童”公益募捐活动募捐善款19万元。

17日，记者从洛阳市慈善总会获悉，由洛阳市卫健委、洛阳市妇女联合会、洛阳市慈善总会开展的“红丝带关爱两癌女性”网络募捐活动募集善款达35万元，“关爱自闭症儿童”公益募捐活动募捐善款19万元。

据悉，洛阳市慈善总会拟对新安县、伊川县、宜阳县、汝阳县、洛宁县、栾川县、嵩县以及偃师区、孟津区、伊滨区等县区的31名患者实施救助。同时，“关爱自闭症儿童”的救助名额将分配在涧西区、西工区、老城区、瀍河区、洛龙区，共计50人。本次救助为一次性救助，“关爱两癌女性”救助最高限额为每人1万元，“关爱自闭症儿童”救助最高限额为每人3000元。

洛阳市慈善总会相关负责人向爱心人士和爱心企业的善举表示感谢，洛阳市慈善总会将按照公示的预算项目执行，并及时通过腾讯公益的“项目进展”向公众反馈善款使用情况，欢迎监督。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 张鑫)