“洛递通”平台上线！查快递寻仓库找货源一站搞定

消费者可以在线寄件、查询快递网点，电商可以在线寻求仓库和物流资源，物流公司可以在线寻找货源……17日，洛阳市城市电商物流快递公共信息服务平台运营中心正式揭牌，通过“洛递通”平台，这些服务均可一站搞定。

消费者可以在线寄件、查询快递网点，电商可以在线寻求仓库和物流资源，物流公司可以在线寻找货源……17日，洛阳市城市电商物流快递公共信息服务平台运营中心正式揭牌，通过“洛递通”平台，这些服务均可一站搞定。

近年，洛阳市紧紧抓住入选第二批国家电子商务与物流快递协同发展试点城市机遇，积极探索“电商物流快递+信息服务”模式，促进电子商务与物流快递协同发展。洛阳市城市电商物流快递公共信息服务平台简称洛递通，正是洛阳搭建的集数据采集、信息共享、战略协同、消费者监督、政府部门联合监管、执法于一体的公共信息服务平台，将持续推动全市邮政快递业向“信息化、数字化”转型发展的创新举措。

洛阳市商务局相关负责人介绍，该平台包含1个综合服务门户网站(https://www.ldt.gov.cn/)，以及综合信息管理系统、资源认证管理系统、快递实名认证系统、数据采集交换系统等8个子系统，能够实现监管、调度指挥、便民服务、统计分析、辅助决策、诚信体系建立等功能。电商企业、快递企业、普通消费者可通过电脑端、APP、微信小程序等多种方式接入平台。目前，平台已对全市快递企业和电商企业的基础数据全部采集完毕。

下一步，洛阳市将以该平台运营为依托，实现跨部门、跨行业、跨地区的信息共享，在确保消费者个人信息安全的前提下，鼓励和引导本地自建电子商务平台与洛递通平台开展数据交换共享，增强大数据开发和服务等功能，共同提升配送效率。同时将进一步完善平台功能，将其打造成为集车货匹配、供应链管理、交通指引、智能线路调度规划等为一体的电商物流快递公共信息平台。(洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 文/图 通讯员 秦利利)