6月21日9点开抢！洛阳第二期餐饮住宿通用消费券来了

洛阳政府发放的第二期消费券又要来了！记者17日从洛阳市商务局获悉，“寻味古都 约惠当‘夏’”促消费活动将于6月21日发放第二期市级餐饮住宿通用消费券，进一步激发全市餐饮住宿市场活力。本期发放的餐饮住宿通用消费券金额为1024.1万元。

洛阳政府发放的第二期消费券又要来了！

记者17日从洛阳市商务局获悉，“寻味古都 约惠当‘夏’”促消费活动将于6月21日发放第二期市级餐饮住宿通用消费券，进一步激发全市餐饮住宿市场活力。本期发放的餐饮住宿通用消费券金额为1024.1万元。

发放时间

第二期餐饮住宿通用消费券发放时间为6月21日上午9：00，其中10元券40万张、20元券15万张、50元券6.482万张，核销截止时间为7月10日24：00。

领取方式

消费券限时限额发放，所有在洛人员(包括外地来洛人员)的支付宝实名认证用户均可申领。市民可通过支付宝首页、饿了么APP首页进入活动专区，也可通过支付宝首页、饿了么首页搜索“洛阳消费券”进行领取。

与第一期消费券不同的是，为了满足更多青年消费群体的需求，本期消费券可在实体店到店使用，也可在饿了么平台下单使用。每位消费者可分别在支付宝、饿了么各领取一张消费券，共计两张消费券，数量有限，先到先得，领完为止。

使用方式

消费者领取的餐饮住宿消费券自动存入支付宝、饿了么“卡包”，在参与活动的商家付款时，只要达到满减额度，便自动从“卡包”调取扣减，消费者可通过“卡包”查看消费券使用情况。