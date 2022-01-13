建行洛阳分行：稳预期，强信心，助力涉外经济发展

为全面贯彻落实党中央、国务院、监管机构和总分行关于疫情防控、稳定经济的各项决策部署。建行洛阳分行积极按照外汇局关于“稳预期、强信心”为主题的外汇便利化政策宣传活动的要求，多维度进行宣传和产品推介，支持疫情防控，服务中小微企业，促进涉外实体经济发展。

“李行长，你们这次可是帮助我们解决了大难题，关键时候，还是咱建行的产品服务给力……”

随着建行洛阳分行，成功营销河南某涉外企业办理分行首笔网银渠道远期结汇业务，公司财务主管不住为建行点赞。

为全面贯彻落实党中央、国务院、监管机构和总分行关于疫情防控、稳定经济的各项决策部署。建行洛阳分行积极按照外汇局关于“稳预期、强信心”为主题的外汇便利化政策宣传活动的要求，多维度进行宣传和产品推介，支持疫情防控，服务中小微企业，促进涉外实体经济发展。

发挥经营机构点多面广的优势，通过在开办对公外汇业务的支行网点摆放宣传材料，发挥各支行的外汇政策管理员的职能，对企业开展面对面一对一的政策宣传及解读。针对随着人民币兑美元汇率常态化双向波动，引导外贸企业要不断适应人民币升值和贬值的波动，掌握规避风险的能力。在此背景下，建行主动向企业输出风险中性理念，建议企业将汇率波动风险纳入日常成本核算，避免汇兑损益的影响。终于成功营销河南某国际贸易有限公司办理分行首笔网银渠道远期结汇业务，化金融科技创新优势，助力驱动涉外企业发展。

用好线上线下联动宣传营销方式，建行通过微信朋友圈转发最新外汇政策及金融产品，为“目标”企业提供最新资讯。通过上门营销方式，有针对性地对企业开展汇率中性风险宣传及外汇便利化政策，为企业客户答疑解惑，增进企业对银行外汇业务的了解，制定相应的金融服务方案，提供个性化服务。将近一个月时间，建行已为10余户企业进行了上门政策宣讲及外汇业务培训工作，获得了企业的一致好评。

通过以宣传促服务的方式，建行不断强化自身国际业务优势，以网银汇率功能产品为抓手，提高客户电子渠道覆盖度，加强数字化经营水平，以金融科技助力小微外贸客群发展。

河南某企业的法人在三门峡生活工作，在我市综合保税区注册公司，企业在建行开户，对建行便捷的网银收汇信息录入和结汇功能给他留下了很好的印象，但面对频繁的汇率波动，如何锁定利润成了他迫切需要解决的问题。建行洛阳分行获悉客户需求后，客户经理向客户推荐了网银远期汇率交易业务的优势，对公客户不但可以随时查询远期汇率，更实现了远期结售汇业务全程线上办理。经过充分的前期准备，客户仅到网点一次就完成了协议的签订，保证金账户的开立等前期工作。在客户企业成立时间较短，无法取得线上汇率业务信用额度的情况下，建行洛阳华阳支行和国际业务中心通力配合，克服重重困难，仅用一周时间就完成了低风险信用额度申请，保证金账户协议维护，网银远期汇率业务开通，最终业务成功落地。日前，该企业成功在网银渠道办理3笔不同期限的远期结汇业务，共计10.30万美元。在锁定利润的同时，客户对建行便捷的网银服务赞不绝口。（建轩）⑧