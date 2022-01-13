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“艺术展”开在家门口！居民原创书画作品成“窗景”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.17 17:52

　　牡丹写意画、水墨山水画、卡通简笔画、抽象创意画、书法作品……17日上午，记者在洛阳市涧西区河柴01号小区看到，这里多数楼栋一层住户家的外窗上都挂满了各类画作，赢得来往居民点赞：“像是‘艺术展’开在了家门口！”

　　这些书画作品都是谁创作的？“这些书画作品都是我们社区的居民自己创作的。”社区相关负责人介绍，今年以来，河柴01号小区以“文化进社区”为契机，着力增强小区的“软实力”，不久前，在小区里面向全体居民征集了110余幅原创书画作品，目前已完成排版并全部展出，“自己的画公开挂在自家的门口，我们希望以此来提升居民的幸福感、归属感和获得感。”

　　一城之美，始于文明。今年3月以来，借由“文明单位分包社区”的“东风”，河柴01号小区在洛阳市财政局的协调帮助下，逐步完成了4栋楼20个门洞的“微改造”，除在门洞处增设图书架、绿植架、便民凳等设施外，还重点突出了居民“窗景”的打造，以公开展示居民书画作品的形式，持续调动群众主动关注、积极参与社区文明创建工作的积极性。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 实习生 刘淼淼 文/图/视频 通讯员 陈志强）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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