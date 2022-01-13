粗心学生两次忘拔电动车钥匙 洛阳民警贴条温馨提醒

一名粗心的学生10天内两次忘拔电动车钥匙，幸好民警及时发现，给她留下温馨提示纸条。

一名粗心的学生10天内两次忘拔电动车钥匙，幸好民警及时发现，给她留下温馨提示纸条。

14日下午，洛阳地铁2号线纱厂路站警务室民辅警例行巡逻时，在C站口外停车区发现一辆电动车钥匙没拔。

为避免车辆丢失，民警将一张写有民警联系方式的纸条粘贴于车身醒目位置，向车主说明情况，将车钥匙取下暂行保管。

巡逻完毕回到警务室之后，民警胡纳强感觉这串钥匙很眼熟。听他这么一说，值班的辅警也觉得这串钥匙眼熟，于是开始翻找之前的工作照片。

10天前，他们巡逻时发现一辆电动车的钥匙忘在了车上，失主是附近学校的学生小李，这次她又忘拔车钥匙了。

因上次小李与民警联系过，民警在通话记录里找到了她的电话，拨过去后无人接听，于是给她发送短信说明情况。过了一会儿，小李将电话回过来，很快赶到警务室取钥匙。

警方提示：在公共场所停车时，最好停在有人看守或有监控的地方，停车后一定记得拔掉钥匙锁好车辆，以免车辆丢失。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 任双波 文/图）