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全市检察机关激励党员干部担当作为专项教育会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳检察  来源: 2022.06.17 17:53

　　为进一步激发党员干部担当作为、干事创业的内生动力，6月16日，洛阳市人民检察院召开全市检察机关激励党员干部担当作为专项教育会议。会议邀请市纪委副书记、监委副主任左朝阳，市纪委监委第七监督检查室主任闫毅超到会指导。市纪委监委驻市检察院纪检监察组组长刘边江主持会议。市检察院党组书记、检察长吴志军参加会议并讲话。

　　会上，通报了问责统筹、容错免责、暖心回访、不担当不作为等典型案例，以及激励党员干部担当作为工作开展情况，并进行廉政勤政集体谈心谈话。

　　会议强调，要提升政治站位，充分认识担当作为的重要意义。坚持担当作为是检察机关落实党中央决策部署的重要形式，体现了一切检察工作首先“从政治上看”。要深刻领会担当作为的内涵和时代价值，切实提升政治站位，坚决扛牢政治责任，认真落实各项任务，在主动作为、担当尽责上下功夫，推动新时代检察工作高质量发展。

　　会议指出，要积极能动履职，在司法办案中努力展现担当作为。要持续转变检察理念，全面深入思考、准确把握适用新的司法理念，用心办好每起司法案件，做好每件检察实事。要注重找准载体抓手，科学把握各项工作任务间的普遍联系，做到统筹兼顾，形成整体合力。要牢固树立创新思维，积极培育创新意识，努力打造创新品牌，推进“检察大数据战略”实施，助力检察工作提质增效。

　　会议强调，要保持清正廉洁，坚决守住担当作为的底线红线。要严守纪法底线，时刻把纪律规矩挺在前面，切实把党规党纪牢记在心中，落实在行动中。要自觉接受监督，认真落实监督意见，形成全面从严治党同向发力的良好局面。要压实主体责任，认真履行“一岗双责”，积极开展常态化警示教育、以案促改，做好“治已病、防未病”双管齐下。

　　会议指出，要树立鲜明导向，营造干事创业良好氛围。要发挥用人导向“风向标”作用，在实践中发现人才、培养人才，为洛阳检察工作持续发展做好保障。要用好容错纠错机制，以正向激励推动争先创优，让争先创优的氛围更加浓厚。要通过常态化开展谈心谈话、参与双重组织生活等形式加强思想交流，了解干警所思所想，以正确的导向带动干警干事创业、担当作为的积极性。

　　会议以视频形式召开。市检察院党组成员、专职检委以及中层正副职在主会场参加会议，各基层院相关负责人在各分会场参加会议。（通讯员 滕中剑 刘晗）
[ 责任编辑：李玉洁 ]
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