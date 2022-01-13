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洛阳持续高温天气何时休？听听专家怎么说
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.17 17:52

　　最近几天，高温天气持续在线。6月15日、16日，洛阳市气象台连续两天发布高温橙色预警。今天，洛阳最高气温继续上升，洛阳市气象台今天8时42分发布高温红色预警信号：预计今天白天洛阳市涧西区、西工区、瀍河区、老城区、洛龙区、伊滨区最高气温将升至40℃以上。

　　赤日炎炎，有读者询问，洛阳为何会迎来高温天气？

　　17日，洛阳市气象台气象专家介绍，16日洛阳市最高气温在37℃以上，部分乡镇达40℃以上，预计高温天气将持续到6月22日，全市大部最高气温在37℃以上，其中17日部分地区可达40℃以上。

　　气象专家解释，此次高温天气是在高空西北气流和地面暖气团控制下，晴好天气造成的。白天受太阳短波辐射影响，加之大气干燥，有利于地面气温上升。同时西北气流控制区盛行下沉气流，形成一定的下沉增温效应。在辐射增温和下沉增温的综合作用下导致高温天气的出现。

　　高温何时休？

　　今天，河南省气象台发布消息称，从最新的预报来看，6月23日，河南全省阴天有小到中阵雨、雷阵雨，北部和中东部部分县市大雨，局部暴雨，雷雨时伴短时强降水等强对流天气。降雨过后，高温天气将会有所缓解。不过由于预报时效较长，需及时关注最新的预报预警信息。

　　需要注意的是，高温天气可能会对居民健康、农业生产、能源供应等产生一定影响。提醒相关部门采取防暑降温措施，保障生产、消防、卫生安全和城市供水、供电，请大家注意防暑降温。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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