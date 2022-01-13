洛阳交运集团客运公司开展综合应急演练活动

为提高企业安全应急能力，检验应急实战水平，积极营造“平安企业”和谐稳定环境。6月16日，洛阳交运集团客运公司在孟津汽车站开展了一场“防暴、防疫、防汛”综合应急演练活动。

为提高企业安全应急能力，检验应急实战水平，积极营造“平安企业”和谐稳定环境。6月16日，洛阳交运集团客运公司在孟津汽车站开展了一场“防暴、防疫、防汛”综合应急演练活动。

活动现场，交运集团总经理冀鹏德进行了动员讲话，市交通运输局党组成员、二级调研员曹永利进行了总结讲评，市道路运输服务中心、孟津区政府、区交通运输局、区应急管理局、区公安局等有关领导莅临指导，区公安局、区消防大队、中医院给予了密切配合，交运集团副总经理姜红、客运总经理刘洪潮、副总经理昝卫欣、安全监察部部长王晓东、各县汽车站、各客运分公司领导共计100余人到场观摩学习。

本次综合应急演练活动共设置应急救援及反恐防暴、疫情防控应急、防汛救灾应急演练三个科目。演练现场，应急队伍接演练开始命令后迅速出动，对模拟现场出现的险情进行应急抢险及处置。“反恐防暴分队”“车辆疫情防控工作模拟”“汛情应急民兵运输连出动”等环节顺利完成。

此次活动增强了该公司干部职工的安全防范意识，进一步提高了应急队伍的快速反应和应急处置能力。(通讯员 李雁冰)