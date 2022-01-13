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洛阳12315指挥中心发布5月消费维权情况
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.17 17:53

　　今日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布5月消费维权情况。当月，全市12315三级执法网络共受理各类咨询、投诉、举报26890起。其中，受理咨询19320起；受理投诉5601起，共为消费者挽回经济损失147.75万元；受理举报1969起，案值86万余元。

　　具体来说，受理商品类投诉3310起，热点问题主要涉及六个方面：

　　一般食品问题，主要问题集中在食品质量、餐饮卫生、食品价格等方面；

　　药品问题，主要问题集中在药品质量、药品价格、药品虚假宣传等方面；

　　交通工具，主要问题集中在车辆质量及三包、车辆售后维修服务、车辆合同纠纷等方面；

　　服装、鞋帽问题，主要问题集中在服装、鞋类质量三包、鞋类售后维修、网购服装、鞋帽退换货等方面；

　　家居用品问题，家居用品质量三包、售后维修、网购家居用品退换货等方面；

　　其他商品类投诉问题。

　　受理服务类投诉2291起，热点问题主要涉及六个方面：

　　普通商品销售服务问题，主要问题集中在预付卡消费服务、零售纠纷、折扣商品服务等方面；

　　餐饮店和宾馆服务问题，主要问题集中在餐饮用餐服务质量、宾馆住宿服务纠纷等方面；

　　电信服务问题，主要问题集中在移动电话套餐服务、普通电话套餐服务等方面；

　　专业技术服务问题，主要问题集中在摄影服务、庆典服务、检验检测服务等方面；

　　美容美发洗浴服务问题，主要问题集中在美容美发服务问纠纷、洗浴按摩服务纠纷等方面；

　　其他服务类投诉问题。

　　受理举报1969起，主要集中在广告违法行为、食品质量违法行为、侵害消费者权益违法行为、不正当竞争行为、产品质量违法行为及价格违法行为等。

　　洛阳市市场监管局相关负责人表示，目前受理的各类投诉均已分流转办至辖区市场监管部门处理。下一步，洛阳各级市场监管部门将继续加强事前、事中、事后监管，严厉打击价格违法、假冒伪劣、侵害食品安全、无照经营、侵犯消费者权益、虚假广告宣传、商标侵权等违法行为，维护公平竞争的市场环境。消费者如果遇到问题可拨打24小时热线12315求助。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图 通讯员 李二帅)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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