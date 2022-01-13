小浪底景区6月18日起恢复开放

17日，记者获悉，小浪底景区将于6月18日起恢复开放，开放范围为东门、小南门及坝后公园区域，西门、爱国主义展厅因维修暂不开放。

17日，记者获悉，小浪底景区将于6月18日起恢复开放，开放范围为东门、小南门及坝后公园区域，西门、爱国主义展厅因维修暂不开放。

需要提醒的是，景区坚持“限额、预约、错峰”要求，每日接待游客量不超过景区最大承载量的75%；景区实行线上分时预约入园制度，游客可根据自身情况选择线上预约购票或线下实名购票；所有入园游客必须佩戴口罩，入园时出示行程码、健康码、48小时核酸检测阴性证明，并扫场所码，进行体温检测。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华)