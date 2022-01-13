涧西音乐大片“新”亮相 说唱形式展示新涧西新生活

青春赋能，激活时代记忆；城芯嬗变，领势城市发展。眼下，“青春洛阳 城势而上”2022洛阳板块成长计划主题活动聚焦“城市精粹以‘西’为贵”——涧西板块，以视觉互动为“前奏”，以购房福利为“主旋律”，奏响城市人居新篇章。

青春赋能，激活时代记忆；城芯嬗变，领势城市发展。眼下，“青春洛阳 城势而上”2022洛阳板块成长计划主题活动聚焦“城市精粹以‘西’为贵”——涧西板块，以视觉互动为“前奏”，以购房福利为“主旋律”，奏响城市人居新篇章。

大片“出街”，涧西楼盘创意登场

涧西，见证着洛阳跨时代的工业蜕变，蕴藏着洛阳人深厚的城市情怀，如今更是风口产业的“主战场”，是洛阳加快副中心城市建设的“西引擎”。

热土之上，青春绽放。“青春洛阳 城势而上”2022洛阳板块成长计划主题活动——涧西篇推出“涧西 涧西”音乐大片，以年轻人更为喜闻乐见的说唱形式展示涧西新形象、城市新活力，增强城市吸引力。

涧西板块重点楼盘通过歌词、画面创意亮相，彰显楼盘特色，分享新时代涧西生活方式，不仅触发城市情感共鸣，更令人不禁动了“乐居涧西”的心思。

互动赢奖，楼盘好礼惊喜相送

为吸引更多人了解涧西、置业涧西，本次活动推出互动H5，邀请网友线上打卡“涧西地标”参与集卡，触摸城市温度，赢取楼盘好礼。

扫码打开H5页面

打开H5页面，点击“我要参与”—“开始抽字”，每人有8次初始抽卡机会，点击“求助好友”可以获取更多抽卡机会。集齐“西苑梧桐”“牡丹广场”等一套8张涧西地标卡片，即可领取礼品。

页面显示，集卡奖品有牡丹仙子盲盒、体重秤、便携式烧烤架、限定款茶叶礼盒、长粒香米以及下午茶体验券等，集卡完成的网友可以根据喜好任意选择。(数量有限，领完即止)

惠民至上，置业福利限时来袭

作为涧西板块的“中坚力量”，万科·春华秋实西园甲第、建业·中弘城、美的·君兰江山、中弘卓越城3期、建业旭辉·尊府、建业府六家房企纷纷于6月推出诸多福利活动，涵盖特价房源、物业费或车位费优惠、市集展览等，邀您进一步前往了解详情，舒心置业安家。

特别值得关注的是，《涧西板块人居白皮书》即将发布，将以文字形式，系统化梳理数据、深度分析板块价值，为您置业涧西提供优质项目参考。涧西专场购房消费券也将通过洛阳网全媒体平台发放，通过房企大额抵用券的形式，助您惠购好房。(洛报融媒·洛阳网记者 谢钰旸)