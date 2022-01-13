洛阳地铁车厢内空调温度如何设置？市轨道交通集团回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：坐地铁的时候感觉车厢内的空调温度设置有点低，与外界的温差比较大，地铁内设定的温度是多少？洛阳地铁空调温度是如何设定的?

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：坐地铁的时候感觉车厢内的空调温度设置有点低，与外界的温差比较大，地铁内设定的温度是多少？洛阳地铁空调温度是如何设置的?

市轨道交通集团回复：近期列车正线运行期间，实测电客车客室内外温度情况及空调机组状态如下：

最低温度：最低室内温度21.2℃，对应室外温22.4℃，空调机组处于通风状态。

最高温度：最高室内温度27.1℃，对应室外温31.8℃，空调机组处于制冷状态。

结合上述温度数据，按照“国际铁路联盟UIC553”标准，客室最高目标温度应为25.2℃，而目前电客车空调温度设置为“手动模式/26℃”，设置温度高于UIC553标准计算出的最高目标温度。

当电客车客室温度低于空调设置目标温度时，空调运行在通风模式；当客室内温度高于设置目标温度时，空调启动制冷，空调系统制冷量分为“35%制冷、50%制冷、70%制冷、85%制冷、100%制冷”，并且在客室温度低于目标温度2℃时，停止制冷，转为通风模式。通过采集多列电客车空调数据进行统计分析，近日每日空调机组制冷开启时间在5%左右，其余时间均运行在通风模式，并且空调仅开启了“35%制冷”，此为空调机组的最小制冷量。

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