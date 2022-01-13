忘带证件如何进入城市书房？您可以这样做

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：如果忘记携带证件如何进入城市书房？有没有其他更便捷的进入方法？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：如果忘记携带证件，如何进入城市书房？有没有更便捷的进入方法？

涧西区文化和旅游局回复：如没带身份证或读者证的情况下，可以使用手机微信关注“洛阳图书馆”公众号，绑定您的读者证后会生成一个二维码。进馆时识别手机二维码就可以正常开门了。如临时忘记带身份证或读者证，可以寻求当班管理员帮助开门。另涧河公园城市书房、文化宫城市书房、广州市场城市书房、东方文创园城市书房、中州西路城市书房均可以使用刷脸进馆功能。

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