事业编！瀍河区公开招聘区属中小学、幼儿园教师43名

昨日，瀍河回族区人民政府网站发布公告称，为满足瀍河回族区教育工作需要，经瀍河回族区委、区政府研究同意，决定面向社会为瀍河回族区公开招聘区属中小学、幼儿园教师43名。其中中小学教师35名，幼儿园教师8名。

昨日，瀍河回族区人民政府网站发布公告称，为满足瀍河回族区教育工作需要，经瀍河回族区委、区政府研究同意，决定面向社会为瀍河回族区公开招聘区属中小学、幼儿园教师43名。其中中小学教师35名，幼儿园教师8名。

报考人员应具有普通高等教育本科及以上学历，本科学历30周岁以下(1991年6月至2004年6月期间出生)，硕士研究生学历35周岁以下(1986年6月至2004年6月期间出生)，博士研究生学历年龄适当放宽。2022年应届毕业生须于2022年7月31日前取得毕业证、学位证，否则取消招聘或聘用资格。2017年起招收的非全日制研究生与全日制研究生学历学位证书具有同等法律地位和相同效力。

报考人员应具有与报考职位层次、专业相对应的教师资格。对于在2021年及2022年中小学(含幼儿园、中等职业学校)教师资格考试中受疫情影响考生(2021年及2022年中小学教师资格考试(NTCE)笔试成绩单或面试成绩单“受到疫情影响”栏标注为“是”)，可以参加教师招聘，通过教师招聘的可以先上岗从事辅助性教育教学工作，再参加考试并取得教师资格。聘用后未能在一年试用期内(自上岗聘用之日起开始计算)取得教师资格的，试用期满不予聘用。

报考人员采取个人网上提交报名信息、上传照片、缴费的方式进行，不接受现场报名。每人只能报考一个职位。

网上报名时间为2022年6月27日9:00——2022年6月30日17:00。

考生登录网上报名系统“洛阳人事考试网”，按网站提示进入网上报名系统，按照要求填写并保存报名信息。

报名信息提交审核后，可于提交审核申请1日后登录原报名网站，查看是否通过报考资格审查。通过报考资格审查的人员，不能再报考其他职位。提交信息截止时间(6月30日17:00)之前，未进行审查或未通过审查的人员，可以修改报考信息，提交信息截止时间(6月30日17:00)之后，所有报考者将不能再修改报考信息。

网上缴费时间为2022年6月27日9:00——2022年7月1日17:00。

报考人员在资格审查通过之后在规定时间内登录原报名网站，缴纳考务费，每人60元，网上缴费可使用银联在线支付系统支持的银行卡，未按要求缴费的视为自动放弃。

报考人员在网上缴费成功后，在规定时间内登录原报名网站，按照系统提示自行打印本人准考证。打印准考证时间将另行公告。

>>2022年瀍河回族区中小学、幼儿园 考试招录教师实施方案

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