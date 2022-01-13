口袋体育公园、社区书吧……洛阳一社区有“颜值”更有“内涵”

“下楼就有一个小公园，太方便了。老年人可以过来散心，小朋友也有一个玩耍的地方。”15日，在洛阳市西工区香榭里·阳光社区，居民宗法庭兴奋地与记者分享了社区的新变化，这些“微改造”成为社区居民的“小幸福”。

“下楼就有一个小公园，太方便了。老年人可以过来散心，小朋友也有一个玩耍的地方。”15日，在洛阳市西工区香榭里·阳光社区，居民宗法庭兴奋地与记者分享了社区的新变化，这些“微改造”成为社区居民的“小幸福”。

在小区中心的口袋体育公园内，随处可见彩色的小路蜿蜒穿行。薄荷、嫣红蔓、铁树、蓝雪花等花木相映成趣，雕塑、彩凳等便民设施点缀其间。傍晚时分，聚集了晚饭后过来散步的市民，他们连连点赞：“花好看，还经常更换时令花卉，小路也是彩色的，漂亮！”