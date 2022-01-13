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全省首笔委托境外加工贸易结算业务在洛成功办理
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.17 17:53

　　先行先试再获新突破！16日，记者从自贸区洛阳片区获悉，在外汇局洛阳市中心支局支持下，近日片区某外贸企业成功办理全省首笔委托境外加工贸易结算业务，为我省企业探索新型离岸国际贸易增添了“洛阳实践”。

　　在该项业务办理中，片区某外贸企业拟将某项出口产品委托给某国工厂代工生产，再将成品直接出口到美国终端客户，企业仅负责产品设计和工艺指导并提供核心料件。但由于业务混合了一般贸易、离岸贸易和服务贸易，同时资金流与货物流分离，风险较大，多家银行难以满足企业跨境收支结算需求。

　　在了解企业委托境外加工贸易结算的困难后，外汇局洛阳市中心支局积极创新监管方式，将该贸易方式界定为新型离岸国际贸易中的委托境外加工贸易，并制定了全省首个委托境外加工贸易结算方案。后续，该部门还通过召开银企座谈会等方式，将结算方案向金融机构、企业进行通报，并就一致性审核、数据申报等细节问题进行窗口指导。

　　最终在多方共同努力下，该企业顺利办理全省首笔委托境外加工贸易结算业务，成功对某国代工厂付汇5.56万美元、对美国终端客户收汇10.12万美元，解决了新型出口贸易难题。

　　下一步，自贸区洛阳片区将深挖新形势下企业经营难点及国际金融服务诉求，加强与外汇局、各金融机构的联系，聚焦新型离岸国际贸易业务，持续加快金融创新、服务创新，进一步提升跨境贸易投资便利化水平。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 汪冰冰 常帅渠 杨东方）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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