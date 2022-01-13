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洛阳市特殊教育中心学校王盼盼：看不见光亮 却心有阳光
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.17 08:48

　　“别人看我有些特殊，但我自己并不觉得特殊。”14岁的王盼盼，是洛阳市特殊教育中心学校盲六班的一名学生，先天失明的她，多次在大型诵读、歌唱及陶笛比赛中获奖，说起成长经历，她直言别人能做的大多数事她也能做，“我不希望被当成特殊对象，相反，我喜欢帮助别人”。

　　穿衣服时，有标签的是后面，有图案的是前面；整理物品时，手腿配合好就能把杂物摆放整齐……生活中的王盼盼独立自主、乐于助人、热爱生活，不仅能照顾好自己，有时还在力所能及的范围内助同伴“一臂之力”。

　　在班主任姚华花心中，王盼盼是一个有韧性且上进的姑娘。“王盼盼喜欢学习，也带动其他同学一起进步，经常能看到她带着同学们讨论数学题，我觉得很欣慰。”姚华花说，孩子们的进步需要榜样的带动，王盼盼就是这样一个角色。她是一个乐观的孩子，没有因为身体上的缺陷自怨自艾，反而总是热情地帮助他人、感染他人，让大家很受感动。

　　在盲六班里，王盼盼帮助过的同学不在少数，王瑞馨就是其中之一。王瑞馨介绍，王盼盼是大家的“开心果”“知心大姐姐”，她不仅帮女生洗头发、扎辫子，还跟初到学校不适应的学弟学妹谈心，“谁不开心了，她还会模仿搞笑电影里的片段来逗大家，模仿得非常像”。

　　除了乐于助人，王盼盼还是一个热爱生活的女孩。声乐教师赵莉莉说，王盼盼的音乐天赋让人惊奇，她不仅有敏锐的乐感，还有超强的记忆力，一首曲子别人要学十几遍，她听两遍就会了。2018年，王盼盼作为残疾人歌手参加了中央电视台“2018中国民族春节联欢晚会”的录制，并在后来的节目评比中获得金奖。

　　“没有灯塔，就自燃成星夜。”这是王盼盼的座右铭。她说，上天给她关上了一扇门，但为她留了一扇窗，这扇窗就是她性格中的坚强和涌自心底的乐观，“虽然我看不到这个世界，但在我的心里，世界是彩色的，未来也是”。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 实习生 刘淼淼）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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