洛阳加快工业遗产保护利用与文化传承

我市作为全国重点建设的老工业基地之一，留存了大量的工业遗产和历史风貌建筑。“南宅北厂”的布局，“撇开老城建新城”的“洛阳模式”，这些新中国成立初期工业建设的积极探索，勾勒出洛阳特有的城市形象，也成为新时代洛阳的宝贵财富。如何活化利用丰富的工业遗产资源，让那些熟悉的“老面孔”绽新颜？记者近日对此进行探访。

涧西区10号街坊正在修缮保护

我市作为全国重点建设的老工业基地之一，留存了大量的工业遗产和历史风貌建筑。“南宅北厂”的布局，“撇开老城建新城”的“洛阳模式”，这些新中国成立初期工业建设的积极探索，勾勒出洛阳特有的城市形象，也成为新时代洛阳的宝贵财富。如何活化利用丰富的工业遗产资源，让那些熟悉的“老面孔”绽新颜？记者近日对此进行探访。

保护为先 老厂房有了“新身份”

沿着涧西区建设路一路向西，洛铜、洛轴、一拖、洛矿等“一五”时期落户洛阳的“共和国长子”一字排开，数个厂前广场，一线相连，雄伟开阔。它们与后来建设的河柴、洛耐等一起，共同在这片土地上“写”下了一个“厂”字。

厂区以南是由绿化隔离带、居住区、商业区及科研教育区组成的。穿梭其中，不时能看到“全国重点文物保护单位”的标志牌。

据了解，洛阳涧西苏式建筑群已被国务院列为第七批全国重点文物保护单位，中信重工和一拖集团部分厂区被国家工信部评为第二批国家工业遗产，涧西工业文化遗产街区被评选为中国历史文化名街……这些老厂房、老街坊都有了“新身份”——工业遗产。

故宫博物院原院长单霁翔在《关于加强洛阳涧西工业遗产保护的提案》中写道，涧西工业遗产体现出的完整的社会主义工业建筑文化景观，充分体现了社会主义计划经济时期工业遗产的特点，是新中国城市工业化的历史见证，具有重要的历史、科学、艺术和社会情感价值。