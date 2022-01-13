洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳加快工业遗产保护利用与文化传承
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.17 08:43
涧西区10号街坊正在修缮保护

　　我市作为全国重点建设的老工业基地之一，留存了大量的工业遗产和历史风貌建筑。“南宅北厂”的布局，“撇开老城建新城”的“洛阳模式”，这些新中国成立初期工业建设的积极探索，勾勒出洛阳特有的城市形象，也成为新时代洛阳的宝贵财富。如何活化利用丰富的工业遗产资源，让那些熟悉的“老面孔”绽新颜？记者近日对此进行探访。

　　保护为先 老厂房有了“新身份”

　　沿着涧西区建设路一路向西，洛铜、洛轴、一拖、洛矿等“一五”时期落户洛阳的“共和国长子”一字排开，数个厂前广场，一线相连，雄伟开阔。它们与后来建设的河柴、洛耐等一起，共同在这片土地上“写”下了一个“厂”字。

　　厂区以南是由绿化隔离带、居住区、商业区及科研教育区组成的。穿梭其中，不时能看到“全国重点文物保护单位”的标志牌。

　　据了解，洛阳涧西苏式建筑群已被国务院列为第七批全国重点文物保护单位，中信重工和一拖集团部分厂区被国家工信部评为第二批国家工业遗产，涧西工业文化遗产街区被评选为中国历史文化名街……这些老厂房、老街坊都有了“新身份”——工业遗产。

　　故宫博物院原院长单霁翔在《关于加强洛阳涧西工业遗产保护的提案》中写道，涧西工业遗产体现出的完整的社会主义工业建筑文化景观，充分体现了社会主义计划经济时期工业遗产的特点，是新中国城市工业化的历史见证，具有重要的历史、科学、艺术和社会情感价值。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 学会这三招，拍夏日荷花
    学会这三招，拍夏日荷花
    学会这三招，拍夏日荷花
        近日，洛阳多处公园内荷花盛开。竞相绽放的荷花，吸引了不少市民前来观赏。那么，该如何拍出优美的夏日荷花...
  • ·荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
  • ·走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
  • ·金水河湿地公园：公园美景如画 摘些樱桃回家
    		•  
    新闻排行
  • 事业编！栾川县拟引进研究生学历人才40名
  • 第8800车发运！格力“洛阳造”已基本...
  • 装上电梯还“赠”阳台？西工一小区的...
  • 老旧小区换新颜 居民乐享“新”生活
  • 点赞！“洛阳动力”将供应全球最大集...
  • 洛阳实施“万名大学生留洛计划” 千...
  • 总编一线行：新安新景入画来【视频】
  • 走在焦裕禄大道上——追忆焦裕禄同志...
  • 丰收已成定局！全市357万亩小麦完成收获
  • 洛阳未礼让斑马线的司机或被要求现场...
    		•
    百姓呼声
    牡丹大道定鼎门街口建变电站合规吗？
    西交大二附院洛阳医院计划2024年竣工
    精彩图片
    “超级月亮”现身！【...
    西工区：挖掘空置房资...
    洛阳双瑞特装：强研发 ...
    洛阳正大食品公司：百...
    精彩热帖

    沼泽大尾莺

    西工小街掠影

    走进天子驾六博物馆

    嗮麦
    /栈道之恋
    /姑爷与女婿的区别
    /七律 赏荷
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605