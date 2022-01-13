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脱贫户李茂的“甜蜜事业”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.17 08:38

　　穿上防蜂服，从蜂箱里抽出一页蜂脾，在凳子上竖起来之后用手按住，另一只手拿刀小心割下蜂蜡，琥珀色的蜂蜜在阳光照耀下晶莹发亮；将蜂脾放进摇蜜桶后使劲儿转动，利用离心力将蜂蜜甩进桶中，最后抬起桶将蜂蜜倒进过滤网，如此反复几次，容器里的蜂蜜逐渐纯净……

　　15日，孟津区横水镇红桥村，驻村帮扶队员卢一凡联系多家单位来消费帮扶。70岁老汉李茂在自家门前现场取蜜，大家围在桌前认购。

　　养蜂人李茂子承父业，他的“甜蜜事业”至今已干了近30年。最初，他因为要照顾老母亲，没法儿把全部精力放在养蜂上。2016年，李茂一家三口被确定为建档立卡贫困户，老母亲去世后，他和老伴儿共同生活，日子过得紧巴巴的。驻村帮扶队员针对他家情况，帮助他发挥特长，扩大养蜂规模，提高收入。李茂在2020年顺利脱贫。如今，他和老伴儿除了养蜂，还响应村里号召种了5亩花椒。

　　现在的光景如何？李茂仔细算过一笔账：40多箱蜂大约能产500公斤蜂蜜，每公斤起码能卖40元。种花椒省心又挣钱——每亩地能挣三四千块钱，还有千把块钱补贴。

　　“今年我挖的药材茜草价格不错，品相好的一公斤能卖到180元，次点的一公斤也能卖到140元。”李茂说，家里现在有好几种经济来源，而且他和老伴儿还继续享受着扶助政策。

　　实际上，在孟津，除了李茂，还有2800多名脱贫群众牵动着全区的目光。自2021年以来，孟津区依托洛阳市智慧乡村信息系统，建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制，增强对建档立卡低收入户收入在线监测比对，发现异常，按照“缺什么补什么”的原则，根据监测对象的风险类别、发展需求，实施“滴灌式”“菜单式”精准帮扶。

　　“摘帽不摘责任，摘帽不摘政策，摘帽不摘帮扶，摘帽不摘监管。”孟津区乡村振兴局相关负责人说。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 朱晓玲 郑占波 实习生 裴梦梵）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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